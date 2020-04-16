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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً للبنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5095 0.512 0.5108
الجنيه الاسترليني 68.5957 68.9387 68.7672
الفرنك السويسري 56.8411 57.1253 56.9832
الدولار الكندي 38.9458 39.1405 39.0432
كرونة السويدية 5.4609 5.4882 5.4746
الكرونة النرويجية 5.2085 5.2345 5.2215
الكرون الدنماركي 8.0157 8.0558 8.0357
الدينار الكويتي 175.607 176.485 176.046
الريال السعودي 14.6343 14.7075 14.6709
الدرهم الإماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.734 146.463 146.098
ريال عماني 142.82 143.534 143.177
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 59.8147 60.1138 59.9642
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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