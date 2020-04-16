أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وفقاً للبنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس وجاءت كالتالي: العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5095 0.512 0.5108 الجنيه الاسترليني 68.5957 68.9387 68.7672 الفرنك السويسري 56.8411 57.1253 56.9832 الدولار الكندي 38.9458 39.1405 39.0432 كرونة السويدية 5.4609 5.4882 5.4746 الكرونة النرويجية 5.2085 5.2345 5.2215 الكرون الدنماركي 8.0157 8.0558 8.0357 الدينار الكويتي 175.607 176.485 176.046 الريال السعودي 14.6343 14.7075 14.6709 الدرهم الإماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.734 146.463 146.098 ريال عماني 142.82 143.534 143.177 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 59.8147 60.1138 59.9642 المادة السابقة تعرّف على اسعار النفط في معاملات اليوم الخميس المقالة القادمة توفير (11) سلعة بأسعار مخفضة عبر الرقم الوطني

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