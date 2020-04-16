فضائية الخرطوم (نيو لوك) في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت هيئة اذاعة وتلفزيون الخرطوم عن اكتمال خارطتها البرامجية لشهر رمضان المعظم، حيث تم تسجيل عدد من السهرات وبرامج المنوعات والدراما والرياضة والمسابقات والمطبخ والتراث والفلوكلور والبرامج السياسية الحوارية والبرامج الدينية والدعوية ومسلسلات سودانية تعرض لاول مرة. وتاتي البرمجة بحسب صحيفة آخر لحظة هذا الموسم عقب التجهيزات الهندسية الجديدة والمتطورة باستديوهات القناة.

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