الفنانة ندى القلعة تدعو للتضامن مع الفقراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعت الفنانة ندى القلعة جمهور صفحتها على موقع فيسبوك على تفقد جيرانهم من المحتاجين و”ناس رزق اليوم باليوم” طوال ايام حظر التجوال. وكتبت ندى حسابها بالموقع بحسب صحيفة آخر لحظة”كلها ايام وحتعدي بكل خير باذن الله وياها دي ساعة الحوبة نتشايل كلنا مع بعض وان شاء الله ربنا يرفع عننا جميعا البلاء والوباء”.

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