شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ شاب سوداني مقيم بدولة الإمارات، الأوساط الصحية والاجتماعية بتبرعه بـ(10) ملايين درهم إماراتي، ووضع كل إمكانياته تحت تصرف وزارة الصحة لدعم وتعزيز جهودها لمكافحة وباء كورونا ولقيت مبادرة رجل الأعمال الشاب السوداني، عمار عمر، تقديراً من قطاعات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولفتت النظر إلى جهود السودانيين المقيمين هناك. وعلمت صحيفة (مصادر)، أن الشاب عمار عمر يعمل في مجال التسويق الإلكتروني والاستشارات، إذ تلقى دوراته التدريبية في مجال الأعمال التجارية اقبالاً واسعاً من الشباب بمختلف جنسياتهم داخل وخارج دولة الإمارات. المادة السابقة ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر التعيينات التي يريدها المقالة القادمة الفنانة ندى القلعة تدعو للتضامن مع الفقراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوداني يتبرع بـ(10) ملايين درهم لمكافحة كورونا بالإمارات.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.