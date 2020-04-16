ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر التعيينات التي يريدها

الخليج 365:

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد.

وأكد ترامب، أمس الأربعاء، على أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا في البلاد: “سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه”، مضيفا “أنا أفضل أن لا أستخدم هذه الصلاحية”.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر إلى القضاء، قائلا: “على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح”.

وفي الولايات المتحدة، لابد للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفدرالية، أن يوافق عليها مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

لكن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، أرجأ كل جلساته العامة بسبب جائحة كوفيد-19 لغاية الرابع من مايو، وهو حاليا يلتئم حصرا في جلسات “إجرائية” لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه.

وندد الرئيس الجمهوري ترامب بـ”هذه الجلسات الإجرائية الوهمية”، معتبرا إياها “انتهاكا لواجب المشرعين تجاه ناخبيهم، الذين لا يستطيعون تحمل مثل هذا الأمر خلال هذه الأزمة”.

وحض ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، على تعليق كل جلسات المجلس حتى يتمكن الرئيس من إقرار التعيينات بنفسه.

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ، إذا لم يتفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.

RT