الصناعة تعلن عن توفير (11) سلعة بأسعار مخفضة عبر الرقم الوطني

الخليج 365 : اطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة “سلعتي” لتوفير “11”) سلعة اساسية باسعار تقل عن اسعار السوق بين “30 – 40%”. وكشف مدير الحملة مجاهد علي الحسن بحسب صحيفة آخر لحظة، عن البدء بالسلع الاساسية التي تتضمن “الزيت، السكر، الدقيق بنوعيه ،الشاي، وصابون الغسيل والحمام ،الأرز والصلصله والفول المصري والعدس”، ونبه الى أن التوزيع سيكون عن طريق الرقم الوطني عبر الجمعيات التعاونية في الأحياء واماكن العمل، واضاف ان المناطق التي ليس بها تعاونيات سيتم العمل فيها بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات. المادة السابقة حميدتي يرأس أول اجتماع للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية المقالة القادمة ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر التعيينات التي يريدها

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