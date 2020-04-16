المتهم بقتل مواطن اثناء نومه بنهر النيل يسجل اعترافا قضائيا

سجل المتهم بقتل مواطن اثناء نومه بنهر النيل داخل منزل باحد احياء الباوقة سجل اعترافاً قضائيا بجريمته بعد القاء القبض عليه بواسطة المباحث قبل ان يتمكن من الهروب من الولاية.

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وبالعودة للتفاصيل الاولية لهذه القضية وبحسب صحيفة الدار، عندما كان المرحوم نائما داخل منزله وحضر المتهم حيث تبين من خلال التحري وجود خلافات بينهما وانهال المتهم على القتيل وسدد له ثلاث طعنات وتركه سابحا في دمائه وفر هاربا الى جهة غير معلومة عندها استنجد القتيل بسكان الحي حيث قاموا باسعافه الى المستشفى وتوفى متأثرا بجراحه عندها اتخذت الرطة دائرة الاختصاص كل الاجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة للمشرحة بواسطة الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وباشرت المباحث تحرياتها حتى تمكنت من القاء القبض على المتهم ودونت بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)