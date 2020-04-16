الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة الغرامة “10” آلاف جنيه في مواجهة شاب ادانته المحكمة بمخالفة نص المادة “20أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاكي، ضبط بحوزته حبوب مخدرة وقررت المحكمة حبس المدان لمدة “6” أشهر في حالة عدم دفعه الغرامة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ان شرطة مكافحة المخدرات بالحاج يوسف كانت قد نفذت حملة للقضاء على الظواهر السالبة بالمنطقة، اسفرت عن توقيف الشاب، وبتفتيشه عثر على “4” حبة مخدرة، وتم اقتياده الى قسم الشرطة، ومن خلال التحريات معه اقر بتعاطي المخدرات، وباكتمال كافة التحريات امرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)