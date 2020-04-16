التاريخ: 16-أبريل-2020
0 مشاهدة
قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة الغرامة “10” آلاف جنيه في مواجهة شاب ادانته المحكمة بمخالفة نص المادة “20أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاكي، ضبط بحوزته حبوب مخدرة وقررت المحكمة حبس المدان لمدة “6” أشهر في حالة عدم دفعه الغرامة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة ان شرطة مكافحة المخدرات بالحاج يوسف كانت قد نفذت حملة للقضاء على الظواهر السالبة بالمنطقة، اسفرت عن توقيف الشاب، وبتفتيشه عثر على “4” حبة مخدرة، وتم اقتياده الى قسم الشرطة، ومن خلال التحريات معه اقر بتعاطي المخدرات، وباكتمال كافة التحريات امرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.