حالة اشتباه بفايروس كورونا بالجنينة

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تسجيل حالة اشتباه بفايروس كورونا المستجد باحدى مستشفيات مدينة الجنينة. و أكد مدير عام و زارة الصحة مقرر اللجنة في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، تسجيل حالة اشتباه لشخص من خارج الحدود قادم من دولة تشاد ونوه الى أن الوزارة اتخذت كل الاجراءت اللازمة للتعامل مع الحالة حيث قامت بعزلها بعد اخذ عينة منها بهدف ارسالها الي الخرطوم للتأكد منها . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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