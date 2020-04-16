ظهور أول حالة اصابة بكورونا بالنيل الأبيض واغلاق قرية الداردار

أعلنت مدير عام وزارة الصحة ولاية النيل الابيض د سارة لافينيا أمس عن تسجيل أول حالة مصابة بفايروس كورونا من بقرية الدرادر بمحلية القطينة بولاية النيل الابيض وكشفت في تقرير لها عن أن المريض له زوجتان الأولى في قرية الدرادر والثانية في مدينة امدرمان في الاسكان وأردفت المريض كان في امدرمان, جاء الى قرية الدرادر في الأول من أبريل الجاري وأقام في القرية احد عشر يوماً .

ونوهت بحسب صحيفة الجريدة، الى أن المصاب في هذه الفترة تواصل مع مجتمع قرية الدرادر حيث قام بزيارات الى بعض المنازل ومخالطة المصلين في مسجد القرية وقابل الطبيب في مركز القرية، ثم عيادة طبيب في مدينة نعيمة وهو يشكو من اعراض الجهاز التنفسي ، ثم سافر الى الخرطوم وقابل طبيب هناك فى مستشفى علياء أخذت منه عينة ، النتيجة كانت موجبة.

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وأوضحت مدير عام الصحة بالنيل الأبيض الاجراءات التي تمت حيث تحرك فريق الاستجابة إلى الدرادر للتقصي عن المخالطين و تابع الفريق خط سير المريض، تم وضع جميع المخالطين في حجر منزلي بحيث تتم متابعتهم يوميا من غرفة طوارئ الولاية ، بجانب تطهير كل المرافق الصحية ومنزل المريض والمنازل الأخرى التي زارها والمسجد الذي صلى فيه.

ولفتت الى صدور قرار باغلاق منطقة الدرادر والنعيم على أن يسمح فقط للعربات التي تنقل المواد الضرورية للخروج بعد تعقيمها كليا وأكدت حجر المخالطين في منازلهم ومتابعتهم المباشرة بواسطة مكتب غرفة الطوارئ.