التاريخ: 16-أبريل-2020
0 مشاهدة
الغى المفوض العام لمفوضية العون الانسانى قرار فصل المعلمين بمدارس المجلس الافريقى للتعليم الخاص وخاطب المفوض مدير عام المؤسسة الإفريقية للتعليم بعد أن تم فصل أكثر من ٣٠٠ معلم ومعلمة من قبل منظمة الدعوة الإسلامية بمدارس المجلس الأفريقي.
وقالت المفوضية فى نص الخطاب الذي تحصلت صحيفة (الجريدة) على نسخه منه “وفقا للقرار بالرقم ٦٤ لسنة ٢٠١٩م بتاريخ ٢٤/ ١٢ /٢٠١٩م والخاص بإلغاء المؤسسة وايقافها نفيدكم علما فان قراركم اعلاه يعتبر لاغيا”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الغاء قرار فصل 300 معلم من المجلس الأفريقي للتعليم الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.