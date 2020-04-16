الغاء قرار فصل 300 معلم من المجلس الأفريقي للتعليم الخاص

الغى المفوض العام لمفوضية العون الانسانى قرار فصل المعلمين بمدارس المجلس الافريقى للتعليم الخاص وخاطب المفوض مدير عام المؤسسة الإفريقية للتعليم بعد أن تم فصل أكثر من ٣٠٠ معلم ومعلمة من قبل منظمة الدعوة الإسلامية بمدارس المجلس الأفريقي.

Advertisements

وقالت المفوضية فى نص الخطاب الذي تحصلت صحيفة (الجريدة) على نسخه منه “وفقا للقرار بالرقم ٦٤ لسنة ٢٠١٩م بتاريخ ٢٤/ ١٢ /٢٠١٩م والخاص بإلغاء المؤسسة وايقافها نفيدكم علما فان قراركم اعلاه يعتبر لاغيا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)