المباحث تتمكن من ضبط 25 برميل وقود بشرق الجزيرة

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بشرطة ولاية الجزيرة أمس من ضبط 52 برميل (بنزين) شرق مدينة رفاعة مهربة من ولاية الخرطوم . Advertisements و أكد والى الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير بحسب صحيفة الجريدة، أكد على الدور الوطني لقوات الشرطة في حماية الإقتصاد ومحاربة الفساد والمفسدين وعبر عن فخره بأفراد القوة التي ضبطت البنزين ورفضت إستلام 150 ألف جنيه رشوة من المهربين.

من جانبه أعلن اللواء شرطة حقوقي إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة الولاية عزم الشرطة حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن وإستقرار المواطنين واعلن دعم الشرطة ومساندتها لكل برامج حكومة الولاية تجاه نهضة الجزيرة وإنسانها وأرجع الإنجازات التي ظللت تحققها الشرطة لإهتمام ومساندة حكومة الولاية لبرامج وخطط الشرطة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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