اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب

دون المتهم الاول بقتل شاب مسدداً له “12” طعنة في اجزاء متفرقة من جسده، اعترافاً قضائيا لمحكمة جنايات الجريفات وام دوم وذلك على خلفية اتهام اب وابنه بقتل المجني عليه إثر خلافات اسرية دارت بينهما بالشارع العام بمنطقة شرق النيل.

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وتشير تفاصيل البلاغ الاولية الى ان نقاشا اسريا دار بين المجني عليه والمتهم الاول، واثنا ذلك قام المجني عليه بضرب المتهم الاول على يده بالساطور، مما اثار حفيظة الآخر، ومن ثم احتدم النقاش بينهما وتحول الى معركة بينهما، واستل المتهم الاول سكينه وسدد للمجني عليه “12” طعنة فارق على اثرها الحياة، وأشار المصدر بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان المتهم الثاني وهو والد المتهم الاول قام بضرب المجني عليه بالعصاة على ضوء ذلك وفور تلقي الشرطة بلاغا بالجريمة تحركت قوة من افراد الشرطة برفقة تيم مسرح الجريمة لتقصي الحقائق، وباشرت الشرطة الاجراءات الفنية اللازمة وبموجب اورنيك جنائي ارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة ووضعت الشرطة الابن ووالده رهن الاعتقال، وباشرت الشرطة تحرياتها ودون بلاغ بالواقعة بقسم شرطة حلة كوكو تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)