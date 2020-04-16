الصيحة: * تعليق الصلوات بالمساجد والكنائس * (7) ساعات سماح خلال الحظر الكامل * (700) من طلاب دارفور في عراء أم درمان الجريدة: * أسر الشهداء: حديث أنس عمر عن فض الاعتصام يقتضي استجوابه فوراً * تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم السوداني: * بعد عودته لرئاسة اللجنة الاقتصادية حميدتي: (جينا نفير ما تدسوا مننا المحافير) * تضارب بين الأوقاف ووالي الخرطوم بشأن منع صلاة الجمعة والجماعة * بنك دولي يحصل على أول ترخيص لخدمات (فيزا) في السودان المجهر: * تعليق صلوات (الجمعة) والجماعة بالمساجد في ولاية الخرطوم * تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين داخل الأحياء أثناء الحظر الشامل آخر لحظة: * التغيير: زيادة المرتبات ستتبعها أوضاع كارثية Advertisements * منع صلاة الجمعة والجماعة بالخرطوم * مبارك الفاضل: (المصفوفة) ألغت الوثيقة الدستورية الدار: * وزير الأوقاف: قرار بايقاف كافة الصلوات بالمساجد والكنائس بولاية الخرطوم * المالية توجه بصرف فروقات زيادة أبريل مع مرتب مايو * إحالة المتهم بقتل وكيل نيابة المجلد للتحقيقات الجنائية * ولاية الخرطوم.. السماح بالتجوال من الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً داخل الأحياء فقظ * غرفة العمليات والمتابعة تعلن توفير الغاز بالأحياء ابتداء من اليوم اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والكيمياء العضوية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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