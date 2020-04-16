رجال أعمال سودانيون بمصر يدعمون العالقين ويطالبون المجلس السيادي بفتح المعابر لإدخالهم إلي أرض الوطن

شهدت الأربعاء دار جمعية أبناء شرق السودان بالقاهرة توزيع أكثر من 250 كرتونة مواد غذائية بمبادرة خيرية من رجلي الأعمال المهندس عبد الرازق غندور وسيف الاسلام الفكي للمساهمة في حل أزمة العالقين ودعم بعض الأسر المتعففة من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة.

وقال سفير النوايا الحسنة رجل الأعمال المهندس عبد الرازق غندور في تصريح صحفي بحسب وكالة السودانللأنباء، إن هذه المبادرة أتت بغرض مساعدة الإخوة العالقين الذين تضرروا من إغلاق المعابر بسبب جائحة كرونا، مبينا أنه سيتم توزيعها عبر الإخوة في جمعية إبناء شرق السودان.

Advertisements

وأضاف غندور إن الدعم شمل مبلغ مالي نقدي بدل تنقل من وإلي مقر الجمعية بالدقي .

من جانبه ناشد رجل الأعمال السوداني سيف الإسلام الفكي الحكومة السودانية بفتح المعابر أمام العالقين وإدخالهم إلي أرض الوطن وسيتم حجزهم في الحجر الصحي ، مشيرا إلي الاوضاع الحرجة التي يمر بها العالقون السودانيون في مصر مناشدا بتدخل المجلس السيادي لحل تلك الازمة.

وأشاد بدور الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني التي ظلت ولازالت تدعم إخوتهم كل حسب قدرته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)