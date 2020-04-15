الأربعاء 15 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد رئيس وزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن القرار الذي أصدره وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، الخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم، وإيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع، قرار أملته الظروف الصحية التي يمر بها السودان.

وأضاف حمدوك أن القرار يأتي ضمن التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها من وباء كورونا. وناشد المواطنين اتباع الإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، لأن هذه الإرشادات هي التي تعين على هزيمة هذا الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رسالة هامة من "حمدوك" بشأن تعليق الصلاة في المساجد والكنائس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.