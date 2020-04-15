شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شهد مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، مشادة كلامية حادة مع بريان جيمس كارم مراسل CNN الامريكية.
ترامب اعلن في المؤتمر الصحفي عن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، وتساءل مراسل CNN الامريكية عن خطة حكومة ترامب لمواجهة جائحة كورونا، وسط شح في اختبارات فحص الإصابة به.
وقاطع ترامب المراسل قبل إتمامه التساؤل، قائلا إن الأمر عائد لحكام الولايات.
لكن مراسل CNN الامريكية لم يسكت وواصل الحديث للحصول على إجابة ما تسبب باستفزاز ترامب.
وعندما فشل ترامب في إسكات مراسل القناة هدده بالانسحاب من المؤتمر وترك المكان له ليتحدث مع زملائه.
أي حماقة هذه يا ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشادة كلامية.. ترامب يهدد مراسل CNN الامريكية بهذا الفعل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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