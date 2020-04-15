حميدتي: ما دايرين زول يدس المحافير ( عشان ما نطلعها برانا )

قال رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بحسب السودانى إن البلاد تعيش أزمة إقتصادية خانقة، تحتاج لوحدة الصف و تضافر الجهود.
و أوضح في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الأربعاء، إن اللجنة الإقتصادية شكلت من المكونات الثلاث، للعمل على حل القضايا الإقتصادية، و المساعدة في توفير السلع و النهوض بالإقتصاد السوداني.
و وصف حميدتي اللجنه بأنها نفير و فزع، قائلاً “ما دايرين زول يدس المحافير عشان ما نطلعها برانا”، مطالباً مهربي السلع و الذهب بأن يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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