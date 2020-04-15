وزير الصناعة يرأس اجتماعات شركة سكر النيل الأبيض

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة ترأس الاستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة سكر النيل الابيض خلال اليومين الماضيين بمباني الهيئة العربية للاستثمار الزراعي والانماء بالخرطوم اجتماعات الإدارة العليا لشركة سكر النيل الابيض والتي تضم اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمشاركة الاعضاء من دول الكويت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية. وناقشت الاجتماعات بحسب سونا مسار عمل الشركة والميزانية السنوية بجانب القوائم المالية للشركة وأوضح المدير العام لشركة سكر النيل الابيض في تصريحات صحفية عقب ختام الاجتماعات أن الاجتماعات اشادت بمستوى الأداء العام للشركة وجهود العاملين فيها ، داعية لبذل أقصى الجهود والعمل على تطوير الإنتاج وصولا للطاقة التصميمية للشركة مضيفا أن الاجتماعات اشادت بتعاون حكومة السودان كما أكدت دور السودان الطليعي في تأمين الغذاء العربي في ظل التحديات التي تواجه البلدان العربية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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