حميدتي: القوات النظامية على قلب رجل واحد

التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية محمد حمدان دقو (حميدتي)، بحسب السودانى رسالة لمروجي الفتن، قائلاً، نحن كقوات نظامية و قوات مسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد و همنا واحد، منوهاً الى أن الدعم السريع من القوات المسلحة و همهم واحد هو مصلحة البلاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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