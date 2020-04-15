حمدوك: اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية خطوة لتصحيح المسار

قال نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية د. عبدالله حمدوك بحسب السودانى إن اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية خطوة لتصحيح المسار، مشيراً الى أنه إستمر لاكثر من 4ساعات وضع لبنات صلبه.

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و أكد حمدوك في تصريحات عقب اجتماع اللجنة الاربعاء، أن الإجتماع بحث كل التحديات الإقتصادية من توفير السلع الضرورية و معاش الناس، فضلاً عن التفاكر حول حصائل الصادر و ولاية وزارة المالية على المال العام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )