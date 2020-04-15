حمدوك: اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية خطوة لتصحيح المسار

التاريخ: 15-أبريل-2020
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قال نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية د. عبدالله حمدوك بحسب السودانى إن اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية خطوة لتصحيح المسار، مشيراً الى أنه إستمر لاكثر من 4ساعات وضع لبنات صلبه.
و أكد حمدوك في تصريحات عقب اجتماع اللجنة الاربعاء، أن الإجتماع بحث كل التحديات الإقتصادية من توفير السلع الضرورية و معاش الناس، فضلاً عن التفاكر حول حصائل الصادر و ولاية وزارة المالية على المال العام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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