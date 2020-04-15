صورة لرئيس “الحراك الشعبي” المعارض تلفت رواد مواقع التواصل

لفتت صورة لرئيس الحراك الشعبي الموحد “حشد” الناشط السياسي معمر موسى، بحسب الموق الألكترونى للسودانى انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، Advertisements و ظهر فيها وهو يستقل عربة بوكس مكشوفة راكبا بها فضل ظهر، وهو ما أصطلح عليه في العامية السودانية ب “الملح”، وذلك عصر اليوم الأربعاء بالخرطوم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية” ونشر “موسى” على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، صورة له وسط عدد من المواطنين داخل بوكس وقد علق عليها: ” الآن شوارع الخرطوم خالية من المواصلات الا اضطررنا للملحة”. الخرطوم أخبار الخليج 365)

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