التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ترأس الفريق اول شرطة (حقوقى) الطريفي ادريس دفع الله وزير الداخلية بقاعة وزارة الداخلية اليوم اجتماع انشاء مباحث التموين بحضور د. ابراهيم البدوي وزير المالية والاقتصاد الوطني والاستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة والفريق اول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشاير المدير العام لقوات الشرطة وممثلي هيئات و ادارات الشرطة . Advertisements وأوضح الاستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب سونا أن الاجتماع ناقش اسباب انشاء ادارة جديدة لمباحث التموين تختص بضبط الأسواق والاسعار وكشف اماكن تخزين السلع الاستراتيجية مثل السكر والدقيق والمواد البترولية خاصة بعد اشادة مجلس الوزراء بالضبطيات الكبيرة التى حققتها ادارة مباحث التموين خلال فترتها الوجيزة ، مشيرا الى أن الاجتماع أمن على تقديم الدعم الفني واللوجستي للادارة وتوفير كافة احتياجاتها الفنية حتى تضطلع بدورها كاملا فى حماية الاقتصاد الوطني وضبط المتلاعبين بقوت الشعب ، مشيدا بتعاون المواطنين ولجان الاحياء وادارة مباحث التموين في كشف عمليات التخزين واحتكار السلع بالابلاغ الفوري عن كافة تلك الظواهر التي تؤدي الى زيادة الاسعار وندرتها بالاسواق . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء ادارة لمباحث التموين لضبط الاسواق ومكافحة ومنع التخزين والاحتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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