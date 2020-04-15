القوات المسلحة تؤكد المضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان

أكدت القوات المسلحة أنها ستظل على العهد الذي قطعته على نفسها وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها علاوة على التقيد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظا على الأمن الوطني للبلاد.

وقال بيان أصدره العميد د. ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة مساء اليوم بحسب سونا إن المكون العسكري يشكل جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها.

Advertisements

وأبان البيان أنه تأكيدا على الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الأحوال الأمنية ومناقشة قضايا معاش الناس وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية عملا على دفع مسيرة الأداء وأهمها قضايا الاقتصاد والسلام كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها، ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهدافها وغاياتها.

ونوه البيان إلى أن القوات المسلحة ظلت وعلى مدى التاريخ جسما واحدا وتعمل باحترافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لأدائها، ومنذ قيام ثورة 19 ديسمبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )