سوداني يتبرع بـ(10) ملايين درهم لمكافحة كورونا بالإمارات

فاجأ شاب سوداني مقيم بدولة الإمارات، الأوساط الصحية والاجتماعية بتبرعه بـ(10) ملايين درهم إماراتي، ووضع كل إمكانياته تحت تصرف وزارة الصحة لدعم وتعزيز جهودها لمكافحة وباء كورونا ولقيت مبادرة رجل الأعمال الشاب السوداني، عمار عمر، تقديراً من قطاعات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولفتت النظر إلى جهود السودانيين المقيمين هناك.

وعلمت صحيفة (مصادر)، أن الشاب عمار عمر يعمل في مجال التسويق الإلكتروني والاستشارات، إذ تلقى دوراته التدريبية في مجال الأعمال التجارية اقبالاً واسعاً من الشباب بمختلف جنسياتهم داخل وخارج دولة الإمارات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )