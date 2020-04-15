توفير (الغاز) بـسعر الأنتاج يومي الخميس والجمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن توزيع غاز الطبخ في الميادين العامة بالأحياء يومي الخميس والجمعة المقبلين، بسعر الإنتاج (140‪)جنيهاً.

وأشارت في تعميم صحفي الأربعاء، إلى تغطية احتياج الغاز عبر البيع المباشر في الميادين بسعر الإنتاج 140‪ جنيهاً للاسطوانة في ولاية الخرطوم، وحددت الوزارة مناديب التوزيع للوقوف والإشراف على برنامج خطة التوزيع.

وأعلنت الوزارة عن عزمها مواصلة حملات توزيع الغاز في فترة حظر التجوال، وتوصيل الاسطوانات المعبأة إلى المنازل في الأيام المحددة والتي سيتم الإعلان عنها في كافة الوسائط الإعلامية. المادة السابقة حقيقة يجهلها الكثيرون… ما سبب منح حقيقة يجهلها الكثيرون… ما سبب منح ميسي لقب “الماعز” .!

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