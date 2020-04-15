حقيقة يجهلها الكثيرون… ما سبب منح ميسي لقب “الماعز” .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يشتهر نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدد من الأسماء التي تخلد أدائه الساحر على المستطيل الأخضر والتي أخذ يتسابق عليها جميع من شاهد إمكانات اللاعب الممتعة. من وصفه بـ”الخارق” و”الفضائي” والعديد من التسميات، إلى أن إحدى أهم التسميات التي ارتبطت باسمه على مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي هو لقب “GOAT” والترجمة الحرفية لها هي “الماعز”. حيث يعتبر البحث عن لقب ميسي هذا، أحد الألقاب الأكثر طلبا على محرك البحث “غوغل”. إلى أنه في الحقيقة عبارة “GOAT” هي تشفير لجملة “Greatest of All Time” وتعني بالعربية “الأعظم في كل زمان”. وقد منح عدد من الرياضيين غير ميسي هذا اللقب، كروجرر فيدرير لاعب التنس، بالإضافة للاعب ألعاب القوى يوسين بولت، الذي وصف في وقت ما بأنه أسرع إنسان على الأرض، بحسب ما نشر موقع “يورو سبورت”.