أسطورة برشلونة : كريستيانو رونالدو أوجع ريال مدريد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يدعم أسطورة برشلونة ومدرب السد القطري، تشافي هيرنانديز، فكرة عودة نيمار وضم لاوتارو مارتينيز، كما تحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد. وقال تشافي: “لماذا لا يعود نيمار. على المستوى الرياضي لا يوجد أي شك في قدراته. وجوده سيصنع الفارق. بمقاييس داخل الملعب، نيمار ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم”. وأضاف عن لاوتارو: “معجب بما يقدمه فهو يضيف العمق لفريقه ويلعب في المساحات الواسعة والضيقة، اهتمام برشلونة به أمر مبشر”. وعن رحيل رونالدو، تابع: “رحيل مثل ذلك اللاعب الذي يسجل 40 و50 هدفًا في الموسم الواحد يؤثر عليك بكل تأكيد. رحيله أوجع ريال مدريد، لكن الفريق الحالي بات قويا”. وأتم تشافي: “اللعب دون جماهير سيكون محزنا، الكرة في الأساس تلعب من أجل الجماهير، لكن لو كان ذلك هو الحل لما لا”.
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