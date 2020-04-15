عاجل| ارتفاع حالات الوفاة بكوررنا في السودان.. إعرف العدد

الأربعاء 15 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين اعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم (الأربعاء) عدم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وإرتفاع حالات الاشتباه إلى ٣٥ حالة.

Advertisements وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة اجتماعها الدوري برئاسة مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية د.محمد علي الحسين وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة . وأكدت التقارير الوبائية أن الإصابات بفيروس كورونا مازالت 32 إصابة متضمنة خمس وفيات. كما أشارت التقارير إلى وجود عدد ٣٥ حالة إشتباه جديدة بمراكز العزل بالسودان كلها تحت الفحص.

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