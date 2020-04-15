عاجل.. حقيقة منح سلطات النيابة العامة للجنة تفكيك النظام المعزول

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الأربعاء 15 أبريل 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
نفى النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المكونة بموجب قانون نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019.
وأكد في بيان اليوم (الاربعاء) أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً او جزئيًا.
وأوضح البيان إن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها و سلطاتها و مهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني بالضرورة أن تباشر النظر في البلاغات والشكاوي المقدمة من اللجنة المذكورة.
وأشار النائب العام انه عين (2) وكيل نيابة يباشرون أعمالهم وسلطاتهم وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
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