والي الخرطوم يحدد ٧ساعات للمواطنيين يوميا للتسوق خلال الحظر الشامل

الأربعاء 15 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

حدد والي ولاية الخرطوم، الفريق الركن احمد عابدون بعد التشاورمع لجنة الامن والدفاع السماح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً يومياً.



واضاف في بيان اليوم (الاربعاء) ان قرار الحظر يشمل اغلاق الكباري النيلية وسيكون التحرك قاصراً داخل كل منطقة علي حدا كما يحظر عمل كافة وسائل المواصلات طوال اليوم.

وأعلن الوالي إلغاء كافة تصاريح المرور السابقة اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٨ ابريل وعلى الجهات او الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح مرور عليهم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية المركزية للحصول على تصاريح جديدة.

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وجدد الوالي تطميناته للمواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يومياً ويمكن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك.

واشار البيان ان العاملين المسموح لهم بالعمل (24) ساعة العاملين في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والحقل الطبي والنفايات ومصانع وشركات الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والمعدات الطبية والصحية وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية ومحطات الوقود دون مغاسل السيارات وتسهيل مرور مرضي غسيل الكلي والأمراض المزمنة الذين بحاجة لزيارة المستشفي والطبيب بشكل دوري في كل الأوقات ،كذلك المطاحن ، والأفران ، والمنتجات الغذائية ، ومياه الشرب ، والأسمدة وعلف الحيوان ومستلزمات التعبئة والتغليف اما الصيدليات.

كما سمح بترحيل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضروات والفواكه وكل مستودعات الغذائية والشاحنات يسمح لهم بالحركة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وألزم الوالي جميع الفئات المستثناه بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وعدم الإكتظاظ والمحافظة علي المسافة المحددة مع التعقيم بصورة دائمة.