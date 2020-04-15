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الأربعاء 15 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، عن صرف راتب شهر أبريل للعاملين بالولاية اعتبارا من اليوم الأربعاء، مؤكدا أن حظر التجول الكامل سيشمل إغلاق الجسور بين المناطق.
وأوضح أن الحظر سيتم تقييمه كل 3 أيام عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية، لمعالجة أي مشاكل تطر اثناء التطبيق، مشيرا إلى أن التحرك بالنسبة للمواطنين سيكون مقتصرا داخل كل منطقة على حدة.
وطمأن حماد، خلال اجتماع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم المواطنين، على أن "السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الأحياء ولا يحتاج المواطن إلى تخزينها".
وأشار، إلى قائمة بالاستثناءات من الحظر، تشمل المصانع العاملة في المنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضار واللحوم والدواجن والألبان والمخابز ومحطات الوقود.
وذكر أنه "سيتم الاتفاق على ساعات أثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته".
ويشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، على أن تحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح المرور عبر وزارة الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن قيود الحظر الكامل في الخرطوم ورواتب أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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