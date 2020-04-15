إنخفـاض في سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضاً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21 (تركي وايطالي وكويتي وبحريني وسعودي) 7000 جنيها مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام (التركي والايطالي والكويتي والبحريني والسعودي) 5500 جنيهاً.

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