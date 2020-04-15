مفرح: قرار بايقاف كافة الصلوات بالمساجد والكنائس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حدد الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف في قراره حول تعليق صلاة الجمعة والجماعات بكل المساجد والخلاوي في ولاية الخرطوم وتعليق الصلوات بكافة الكنائس بولاية الخرطوم ان مدة سريان القرارثلاثة اسابيع تبدأ من تاريخ التوقيع على القرار 15-4-2020 .

واضاف خلال تلاوة القرار بمنبر سونا اليوم الاربعاء أن تعليق صلاة الجمعة والجماعات في جميع المساجد بالخرطوم يأتي تخوفا من تفشى فايروس كورونا وانتشاره والفتك بالعباد والبلاد وشمل قرار الوزير كل الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الخرطوم ودعا الوزير الأئمة والخطباء والقساوسة والمطارنة وجميع سلطات ولاية الخرطوم وضع القرار موضع التنفيذ فورا واكد ان قرارات وزارة الشئون الدينية ستأتي تباعا حسب ظروف الحالات الصحية بالولايات بالتشاور مع ولاة الولايات و بين الوزير ان القرار جاء مستندا الى الفتوى الصحية الواردة من وزارة الصحة الاتحادية وفتوى مجمع الفقه الاسلامي . المجهر السياسي

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