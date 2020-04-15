الغرفة التجارية: تزايد حركة الشراء بالأسواق وارتفاع الأسعار بلغ 400%

الخليج 365 :

توقع رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى ندرة بالسلع الاستهلاكية سوف تشهدها المحلات التجارية خلال اليومين القادمين، وكشف عن تزايد حركة الشراء بالأسواق أمس الثلاثاء بنسبة وصلت إلى 70%، وارتفاع أسعار السلع فاق نسبة 400%، ذلك عقب إعلان الحظر الشامل بالولاية الذي سينطلق السبت القادم ويستمر إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح عيسى في تصريح خاص لـ”التيار”، بأن القرار أحدث هلعاً وسط المواطنين لجهة أنهم تدافعوا إلى الأسواق لشراء السلع بغرض التخزين لمجابهة الحظر الشامل المعلن، ومعلناً تحسره على مصير أصحاب الدخل المحدود (رزق اليوم باليوم)، مما اعتبرها الشريحة الأكثر تضرراً طوال فترة الحظر. وأشار رئيس الغرفة إلى وجود زيادات كارثية في الأسعار تفوق نسبة 400%، وأرجع ذلك لتوقف الاستيراد وزيادة الإقبال، كما توقع استمرار ارتفاع الأسعار في جميع السلع الاستهلاكية.

وتدافع عدد كبير من مواطني ولاية الخرطوم، على البقالات والمحلات التجارية والسوبر ماركت، لشراء مستلزماتهم قبل فرض الحظر الشامل على الولاية المزمع السبت المقبل.وشهدت البقالات وعدد كبير من السوبر ماركت، هجمة شرائية قوية من قبل أعداد كبيرة من المواطنين. وحددت عدد من المحلات التجارية عدداً معيناً من الزبائن للدخول لقضاء مستلزماتهم والانتطار لحين خروجهم، ومن ثم دخول عدد آخر كنوع من الإجراء الاحترازي تجنباً لانتشار فيروس “كورونا”. فيما شكا عدد من المواطنين، من التدافع الكبير والهجمة على المواد الغذائية، بجانب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية.وانتقدوا مسلك الحكومة في الإعلان المفاجئ عن الحظر الكامل وقصر الفترة لتنفيذه، بما لا يمكنهم من قضاء كل احتياجتهم لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب.