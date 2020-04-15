لجنة تفكيك النظام السابق تلاحق علي كرتي وأنس عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر أن لجنة تفكيك النظام السابق تلاحق عدداً من قادة ورموز حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينهم علي كرتي الذي كان يشغل منصب وزير خارجية، ويعد المنسق الأمني و العسكري للإسلاميين. وذكرت مصادر متطابقة أن «لجنة تفكيك واجتثاث نظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد والتمكين» تلاحق مسؤولين في النظام السابق، وتتوقع القبض عليهم قريباً، بينهم وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، وأنس عمر حاكم شرق دارفور السابق الذي يقود تنظيم مظاهرات ضد الحكومة الانتقالية. وتشمل القائمة شخصيات أخرى متهمة بمحاولات تقويض النظام الدستوري وقضايا الفساد المالي. وأضافت المصادر أن هناك ملفات عدة، بينها الفساد المالي وحيازة عقارات بطريقة غير مشروعة، ضمن 3 آلاف قضية قيد النظر لدى اللجنة في مواجهة عدد من رموز النظام المعزول. وأوضحت المصادر أن المذكورين كانوا يعملون على تسوية سياسية مع بعض الأطراف في الحكومة الانتقالية، لتجنب المحاكمات والمحاسبة ومصادرة الممتلكات والأموال، إلا أن الاجتماع الثلاثي بين شركاء الوثيقة الدستورية (العسكريون وقوى إعلان الحرية و التغيير و مجلس الوزراء) الذي انعقد الأسبوع الماضي نجح في تجاوز التباين في وجهات النظر بشأن ما يطلق عليه بعضهم في مجلس السيادة والوزراء «المساومة التاريخية» مع الإسلاميين.