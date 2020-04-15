أسعار جديدة للدولار في سوق العملات الأجنبية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار في سوق العملات الأجنبية انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأيام الماضية حيث تم تداول الدولار ظهر الاربعاء بـ (147،5) جنيه مقارنة بـ (148) جنيهاً يوم الثلاثاء. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين): (أن أسعار الريال والدرهم ظلت كما هي عليه في اليومين الماضيين حيث يتم تداول الريال السعودي بـ (39) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (41) جنيهاً، اليورو (157) جنيه، الجنيه الإسترليني (179) جنيهاً، الدينار الكويتي (268) جنيه، الجنيه المصري (9) جنيهات، الريال العماني (229) جنيهاً، الدينار البحريني (217) جنيه، الدينار الليبي (51) جنيه، الريال القطري (40) جنيه. المادة السابقة صديق يوسف يطالب باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول بولاية الخرطوم المقالة القادمة لجنة تفكيك النظام السابق تلاحق علي كرتي وأنس عمر

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