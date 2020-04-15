صديق يوسف يطالب باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف باعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول بولاية الخرطوم أنس عمر، بإعتبار أن القانون لا يسمح له بالنشاط السياسي، وقال صديق يوسف في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (أننا في قوى الحرية والتغيير طالبنا السلطات الحكومية باعتقاله وكل رموز النظام السابق الذين مازالوا يمارسون نشاطهم من خلال منظومة المؤتمر الوطني المحلولة.

وكان أنس عمر ظهر في بث مباشر على الفيس بوك يوم الثلاثاء خلال ندوة نظمتها أمانة الشباب بالحزب المحلول وكال فيها اتهامات كبيرة للحزب الشيوعي ومكونات قوى الحرية والتغيير وقال إن حكومة قحت ستسقط قبل أن يقدم نبيل أديب تقريره عن أحداث فض اعتصام القيادة العامة.

صحيفة الانتباهة