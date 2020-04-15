والي الخرطوم يحدد ساعات تحرك المواطنين خلال الحظر الشامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بياناً حدد فيه ساعات تحرك المواطنين خلال ساعات الحظر الشامل بالولاية. وقال الوالي في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (المواطنون الأعزاء: لقد تابعتم خلال الأيام الماضية الترتيبات التي قامت بها ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية ممثلةً في اللجنة العليا للطوارئ الصحية والإجراءات التي تمت لمواجهة وباء كُورونا المستجد – وهنا أجدد شكري وتقديري لمواطني ولاية الخرطوم لإستجابتهم الواسعة لحظر التجوال الصحي وإتباع الإرشادات الصحية التي أصدرتها السلطات الصحية لتفادى الإصابة بكورونا). وأضاف البيان: (الإخوة والأخوات الأعزاء – نظراً للتطورات الأخيرة المتعلقة بالإصابات بمرض كورونا وتوصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية بإعلان حظر التجوال الشامل وإغلاق ولاية الخرطوم وتكليف ولاية الخرطوم بإعداد رؤية فنية للتوفيق بين تنفيذ الحظر الشامل وبين توفير متطلبات المواطنين أثناء أيام الحظر – نعلن لكم أنه بعد التشاور مع لجنة الامن والدفاع، فقد تم التأمين على فرض حظر التجوال الشامل (24) ساعة إعتباراً من يوم السبت الموافق 18/4/2020م ولمدة (3) ثلاثة أسابيع على أن يسمح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً يومياً. كما يشمل الحظر قفل الكباري النيلية وسيكون التحرك قاصراً داخل كل منطقة على حدا كما يحظر عمل كافة وسائل المواصلات طوال اليوم). وأعلن الوالي إلغاء كافة تصاريح المرور السابقة اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٨ ابريل ووجه الجهات أو الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح مرور عليهم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية المركزية للحصول على تصاريح جديدة. وطمأن الوالي المواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يومياً ويمكن للمواطن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك.

واستثنى قرار الوالي العديد من الفئات سيتم من الحظر وهم العاملون في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والحقل الطبي والنفايات، مصانع وشركات الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والمعدات الطبية والصحية وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية ومحطات الوقود دون مغاسل السيارات وتسهيل مرور مرضي غسيل الكلي والأمراض المزمنة الذين بحاجة لزيارة المستشفى والطبيب بشكل دوري في كل الأوقات، والمطاحن، والأفران، والمنتجات الغذائية، ومياه الشرب، والأسمدة وعلف الحيوان ومستلزمات التعبئة والتغليف. واستثنى القرار الصيدليات بحسب ترتيب نقابة الصيادلة. وترحيل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضروات والفواكه وكل مستودعات الغذائية والشاحنات يسمح لهم بالحركة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً. وطالب عابدون جميع الفئات المستثناة بالالتزام بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وعدم الإكتظاظ والمحافظة على المسافة المحددة مع التعقيم بصورة دائمة. وأعلن الوالي تشكيل غرفة طوارئ برئاسة والي ولاية الخرطوم وعضوية كافة الجهات ذات الصلة وتعمل الغرفة علي مدار الــ 24 ساعة وتقوم بتقييم التجربة كل 72 ساعة بالإضافة إلي تلقي أراء ومقترحات المواطنين وستكون هناك غرف طوارئ في كل محلية من محليات الولاية السبعة برئاسة معتمد المحلية.

صحيفة الانتباهة