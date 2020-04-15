النائب العام ينفي منح سلطاته الى لجنة تفكيك نظام الانقاذ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفي النائب العام. ما تم تداوله بمنح سلطاته الى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وأوضح في تعميم صحفي بأن ما تم

نقله عبر الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية اشاعات قصد منها النيل من إستقلال النيابة العامة حيث انتشر خبر غير صحيح مفاده ان النائب العام منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المكونة بموجب قانون نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.

وأكد النائب العام أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً او جزئيًا.

إن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها و سلطاتها و مهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني بالضرورة أن تباشر النظر في البلاغات والشكاوي المقدمة من اللجنة المذكورة وقد تم تسمية عدد (2) وكيل نيابة يباشرون أعمالهم وسلطاتهم وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م

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