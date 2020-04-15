وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تسلمت الحكومة السودانية اليوم بمطار الخرطوم الدولي الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية لمكافحة جائحة كورونا المقدمة من مؤسسة رجل الأعمال الصيني جاك ما .

وكان في استقبال الشحنة وكيل وزارة الخارجية والسفير الصيني بالخرطوم وممثل لوزارة الصحة نائب المدير العام للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة إضافة إلى مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم وعدد من قيادات وزارة الصحة الاتحادية.

واحتوت شحنة المساعدات الطبية على أجهزة تنفس صناعي ومعينات لأخذ ونقل وفحص عينات الكورونا بالإضافة إلى ألبسة واقية وقفازات طبية وأجهزة لكشف الحرارة. جريدة التيار

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