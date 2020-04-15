محكمة امريكية تغلق قضية المدمرة كول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اغلق قاضي المحكمة الامريكية المختصة بقضية ضحايا المدمرة الامريكية كول و الحكومة السودانية القضية بعد ان اتفق الطرفان المعنيان على تسوية تتم خارج اطار المحكمة وبعد عقدين من التقاضي وجاء حكم الاغلاق النهائي بعد ان قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية بيانا مشتركًا للمحكمة المختصة يطلبون فيه إغلاق القضية . وكانت حكومة السودان قد قررت دفع تعويضًات بقيمة 30 مليون دولار امريكى جرى الاتفاق عليها في فبراير 2020، مع الايضاح والاثبات بشكل قاطع ان السودان لا علاقة له بتدمير السفينة ولا صلة له بالارهاب وان حكومة السودان قبلت بهذه التسوية اغلاقا للملف ولان التسوية اصبحت شرط لازم من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب .وقال قاضي محكمة شرق فرجينيا روبرت داوما Robert Doumar ان “حمكت المحكمة بذلك” “It is so orderedيشار الى انه وفي عام 2014 ، اتهمت محكمة أمريكيةتنظيم القاعدة الارهابي بالهجوم عبى المدمرة وادعت ان دعم الخرطوم غير المباشر ادى إلى مقتل 17 أمريكيًا في التفجير و قررت المحكمة ان يدفه السودان تعويضاً ماديا لاسر الضحايا. المجهر السياسي

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