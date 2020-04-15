أنس عمر يقلب الطاولة على قحت من قلب الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقد وصلت المهانة بحكومة الثورة السودانية وحكومة قحت الانتقالية أن يهينها رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ووالي شرق دارفور السابق اللواء أنس عمر بل ويهددها بالسقوط ويصرح بعدم قدرتها على المساس بأي قائد من قيادات الوطني أو محاكمته وذلك في ندوة سياسية أقيمت بولاية الخرطوم حول وضع البلاد السياسي الراهن وذكر أنس أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باقية ببقاء الشعب السوداني وأن قحت ومكوناتها من الأحزاب السياسية (الشيوعي والبعثي والناصري والجمهوري) ليس لها أي مكانة في وجدان هذا الشعب المسلم الصابر.

ومن هنا نقول؛ نعم إذا كانت الحكومة الانتقالية قد انحرفت عن مسار الثورة من أول يوم وصلت فيه إلى سدة الحكم وضربت بالشعارات التي نادى بها كل الشعب السوداني [حرية سلام عدالة ] عرض الحائط بل وجاء الشقّ العسكري بها عريضة إذ تحالف مع العدو الصهيوني الغادر الفاجر متآمراً على ضرب القيم السودانية وضرب الدين الإسلامي الحنيف، ولم يأل الشق المدني جهداً في نشر الفجور والشذوذ باسم الحرية والديمقراطية، فإنّ من حق أي مسلم بل وأي مواطن سوداني شريفٍ أن يقف لها سداً منيعاً دفاعاً عن دينه وقيمه ومقدّراته وحماية لثورته التي بذل في سبيلها الغالي والنفيس. ومن حق أنس عمر أن يدافع عن المؤتمر الوطني وعن الحركة الإسلامية طالما لم يكن هناك قانونا ينص على حل الوطني سياسيا وإن اختلفنا معه في الرؤى والأفكار ولكن تظل الحكومة الانتقالية بشقّيها أفشل حكومة مرت على تاريخ السودان.

وإذا نظرت عزيزي القارئ إلى السياسات التي ظلت تمارسها قحت منذ توليها زمام الأمور في البلاد تجد أنها تعمل على نشر القبلية والعنصرية وعلى سياسة التمكين التي عابتها على النظام البائد وتعمل على محاربة الدين والقيم السودانية الأصيلة النابعة من الفطرة الإنسانية السليمة والدين القويم تاركة القضايا والهموم التي خرج من أجلها المواطن وحقّق ثورته المجيدة.

ماذا فعلت قحت إلى الان ممّا يبرّر حكمها السودان ليوم واحد آخر؟ هل حكمت على قيادات النظام البائد بالإعدام أو قدمتهم لمحاكمة عادلة؟ هل أثبتت عليهم جريمة فساد واحدة؟ فإن لم توجه لهم التهم وتكشف للشعب جرائمهم فالأحرى بها أن تكف عن النفاق وأن تطلق سراحهم بدل أن تقع تكاليف بقائهم في السجون ذات الخمس نجوم على كاهل الشعب المكلوم. .

ناهيك عن محاكمة الكيزان اين حق شهداء القيادة العامة ؟ ماذا فعلت قحت لأسر الشهداء والمفقودين ؟ هل عالجت قحت الجرحى والمصابين الذين أصيبوا في أحداث الثورة المجيدة أم هل ساعدتهم في إجراءات السفر للعلاج بالخارج؟ والجواب على كل هذه التساؤلات صفر كبييييير.

ويتسأل الكثيرون عن فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم منذ بضعة شهور وخلف الآلاف من القتلى والمصابين؛ هل عملت قحت الاحتياطات الضرورية واللازمة لمواجهته؟ هل أغلقت المعابر الحدودية والمطارات منعاً لدخول أي مصاب أو قامت بحجر كل من كان مشتبهاً بإصابته بالفيروس؟ هل طلبت المساعدة من الدول الموبوءة التي حقّقت النجاحات في قمع الفيروس؛ كالصين وإيران وألمانيا مثلاً؟ هل يمكن للحكومة الانتقالية التعامل مع الصين وإيران على وجه الخصوص إذا ما دعت الضرورة لخدمة الشعب السوداني وتخليصه من هذا الفيروس الخطير، كما حاول الشقّ العسكري انبطاحه للصهاينة بأنه في مصلحة الشعب؟ هناك مساعدات إنسانية قدمت لوزير الصحة اكرم التوم من قبل الصين بل وإيران ولكنه رفضها لانها تنافي رغبات أسيادها في أبوظبي والرياض ومن ورائهم تل أبيب وواشنطن القاضية بعدم التعامل مع هذه الدول. فإن كان قصدكم خدمة الشعب السوداني كما ادعيتم في هرولتكم وراء إسرائيل وأمريكا وغيرها من الدول التي لا يعنيها الشعب السوداني بل أن المواطن السوداني آخر همها، فلماذا لا تقبلون هذه المساعدات؟!…

حكومة كهذه يجب أن ترحل على وجه السرعة وإلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليها.

أليس فيكم رجل رشيد