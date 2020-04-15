سلطنة عُمان تودع منتجات الإمارات وتبدأ الاستيراد من هذه الدولة بتكلفة أقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مجموعة “اسياد” العمانية قبل أيام أن الموانئ العمانية ترتبط مع 86 ميناءً تجاريًا في 40 دولة بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة، بهدف تعزيز التصدير والاستيراد المباشر من مختلف دول العالم للسلع والبضائع وتوفير أفضل الخيارات للتجار والمستوردين للاستيراد من بلد المنشأ، والاستفادة من خطوط الشحن الدولية المباشرة إلى السلطنة من مختلف الموانئ الخليجية والإقليمية والعالمية، بالتزامن مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به السلطنة في ظل انتشار فيروس كورونا وتحوله لوباء عالمي.

وبالفعل ظهرت ثمار هذا العمل الدؤوب اليوم وبدأ الاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا، لتودع السلطنة المنتجات الإماراتية التي تسببت بمشاكل كبيرة مؤخرا في أسواق السلطنة وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي.

عمانيون بتويتر أشاروا إلى أن الملفت في الأمر هو أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة 5 أيام فقط ، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق.يشار إلى أنه بعد الفضيحة الكبيرة للبضائع المغشوشة والمقلّدَة والمسرطنة في جبل علي بدبي، كُشف النقاب عن فضيحة جديدة في إمارة عجمان تستهدف التحايل على المستهلكين في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا في الإمارات .

وتمثلث الفضيحة الجديدة، بقيام مصنعين في عجمان ببيع معقمات طبية مغشوشة، ووفق عدّة فيديوهات صوّرها إماراتيون اشتروا تلك المنتجات، تبين انّه بعد ازالة الملصق الدعائي عنها أن المنتج الأصلي عبارة عن بخاخ معطر للجسم وليس معقم طبي كما يتم الترويج له.

هذا وأشاد عمانيون بتويتر بقرارات السلطنة ومجموعات أسياد، وكتبت الأكاديمية العمانية سهاد البوسعيدي:”الحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لنا فتحا مبينا”بينما قال ناصر الصبيحي:”الحمدلله انكم تيقنتوا الي ذلك. بس بما ان تكلفة البضاعة اقل وتمدهم اقل، اذا يفترض أن تعرض البضائع ارخص عن السابق. وبذلك تزيد من عملية البيع”وتابع متمنيا عدم التوجه لمنتجات الإمارات مجددا:”مما نتمنى ان تواصلوا في هذا النهج وعدم الذهاب إلى جبل علي مرة اخرى”

وغرد ثالث مشيرا إلى أنه ربما ضارة نافعة بموضوع كورونا:”وهذه احد منح كورونا ،الحمد لله خبر ممتاز”وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود المجموعة الهادفة إلى تسخير كافة إمكانيات موانئ السلطنة لخدمة التجار والمستوردين والمصدّرين وتوفير مختلف حلول الشحن البحري لنقل مختلف السلع والبضائع من بلد المنشأ، إذ تهدف اسياد إلى تنفيذ استراتيجية الحكومة بجعل السلطنة مركزًا لوجيستيًا عالميًا، كما تعمل بشكل متسارع على استقطاب خطوط ملاحية مباشرة جديدة عبر الدخول في تحالفات مع شركات الملاحة العالمية لتوفير الربط المباشر لموانئ السلطنة.

وترتبط موانئ السلطنة بموانئ وأسواق عالمية رئيسية عبر خطوط دولية مباشرة بواقع 14 رحلة أسبوعية إلى 9 موانئ في الولايات المتحدة الأمريكية، و3 رحلات إلى موانئ المملكة المتحدة البريطانية، و3 رحلات إلى الموانئ الهولندية، و 5 رحلات إلى الموانئ الألمانية وغيرها من الموانئ الأوروبية في كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكندا وتركيا، وبلجيكا، ومالطة، ورومانيا، وأوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا.

كما تضمّن جدول رحلات الخطوط الدولية، خطوطا مباشرة تصل إلى مختلف الأسواق الآسيوية كالسوق الصيني الذي ترتبط معها الموانئ العمانية حاليًا بمعدل 29 رحلة أسبوعية تصل إلى 8 موانئ تجارية وهي نينغبو وشنغهاي وينتيان وشيامن وتشينغدوا وشيكو ونانشا وهونج كونج، كذلك 21 رحلة إلى الموانئ الهندية، و3 رحلات إلى كوريا الجنوبية، و4 رحلات إلى ميناء سنغافورة، ورحلة إلى اليابان ورحلة إلى تايون و6 رحلات إلى مينائي كلانج وتانجونج في ماليزيا، وغيرها من الموانئ الآسيوية في باكستان وسريلانكا، وتايلند.