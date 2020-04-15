بعد اعترافه بالسرقة من الجزيرة .. غادة عويس تفضح أفيخاي أدرعي وتلقنّه درساً قاسياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقنّت المذيعة اللبنانية بقناة “الجزيرة” غادة عويس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي درساً بعد اعترافه بسرقة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز من الجزيرة.

وقال “ادرعي” في تغريدة: “الأخبار بايجاز، شكرا لشبكة الجزيرة على الفكرة المميزة التي قمنا بملاءمتها لأخبار جيش الدفاع”.

وردّت غادة عويس على “ادرعي” وقالت: “جيش الاحتلال الاسرائيلي أصيب بعدوى الغباء من الذباب بتويتر. هذا المتحدث باسمه يعلن انه سرق من الجزيرة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز في تويتر ويستخدم الهاشتاغ لينتشر أكثر وبسرعة”.

وتابعت المذيعة البارزة: “اعتدنا على وقاحة من سرق الأرض ونتوقع ان يمارس السرقة على كل المستويات إنما لم نعتد على غباء الاعتراف بالسرقة”.وأضافت في تغريدةٍ ثانية: “يعتقد الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل حصاره غزّة ويطلق النار على عمال ليجبرهم على دخول مناطق السلطة الفلسطينية بدون الخضوع للحجر الإلزامي والذي يعتقل أئمة القدس ويستغل ازمة المقدسيين الاقتصادية بسبب كورونا لمصادرة محالهم وتهويدها، يعتقد انه بفيديوهات دعائية كاذبة مسطولة كهذه سنصدقه”.