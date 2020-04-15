مفرح قرار منع التجمعات بني على توصية اهل الاختصاص

اوضح الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف في حيثيات قراره بمنع التجمعات انه جاء بناءا وتاسيساعلى توصية اهل الاختصاص من وزارة الصحة وقال ان قرار المنع عذر يرخص لترك صلاة الجمعة والجماعات فمتى ما افاد اهل الاختصاص بذلك وجب عليهم اعلان ايقاف اى تجمعات.

وطالب مفرح في منبر (سونا) اليوم المؤذنين بالمساجد الاكتفاء فى اوقات الصلاة برفع الاذان والقول (صلوا فى رحالكم صلوا فى بيوتكم) واشار الوزير الى ان الشرائع السماوية كلها جاءت لترعى مصالح العباد والبلاد، وانها اكدت ان حفظ النفس من الضروريات التى نادت بها لحفظ العباد من الهلاك

و اشار الوزير ان عادات المسلمين فى السودان وفى الكنائس تقتضي المصافحة قبل وبعد الصلاة والسجود فى موضع واحد مما يسهل نقل العدوى و قال ان حياة الانسان مرهونة بقضاء الله فلابد من الاخذ بالاسباب وهو امر لا يناقض التوكل على الله .