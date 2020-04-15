التاريخ: 15-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة عقدت اللجنة الفنية للنظر فى تظلمات المفصولين من الخدمة المدنية القومية خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2019 اجتماعها الدوري رقم (23) بالامانة العامة لمجلس الوزراء صباح اليوم، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة هانم برهان الدين . وأوضح السيد رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام في تصريح صحفي (بحسب سونا ) عقب الاجتماع أن اللجنة استعرضت عددا من الملفات منها ملف المفصولين من بنك الادخار وأوصت اللجنة بإعادة 198 منهم بعد إستيفاء الشروط المحددة وتحسين معاش 160 ، كما ناقشت اللجنة ملفات المفصولين من هيئة المواني البحرية البالغ عددهم 27 ملفا وأوصت بإعادة (7) منهم وفق رغبتهم وتحسين معاش 20 وأقرت اللجنة توقف أعمالها خلال (3) أسابيع وفقاً لقرار اللجنة العليا للطوارئ على أن تعاود اللجنة عملها عقب إنتهاء فترة الطوارئ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تظلمات المفصولين تستعرض ملفات بنك الادخار والموانئ البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.