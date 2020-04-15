خبراء ينتقدون سياسات وزارة المالية

انتقد خبراء اقتصاديون في لجنة المقاومة والتغيير بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سياسة الوزارة المالية واتهموها بالفشل في اول امتحان حقيقي وهو تحدي جائحة كورونا .

ودعا الخبراء في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة اكاديمية السودان لعلوم الاتصال، وفق سونا الى مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية والهيكلية للوزارة والافتكاك من السياسات الاقتصادية للنظام البائد .

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وقال الدكتور وائل فهمي عضو لجنة المقاومة والتغيير بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان سياسة رفع الدعم التي يتحدث عنها وزير المالية هي سياسة النظام ودعا دكتور وائل فهمي الى انشاء مجلس استراتيجي لمساعدة الوزارة في وضع الخارطة الاستراتيجية لاقتصاد الدولة وانه يجب تطبيق نموذج سوداني لادارة الاقتصاد البلاد مع تحفيز الحلول الداخلية بجانب تفعيل التعاونيات ونشر التمويل الأصغر لتحريك عجلة الانتاج مناديا بالابتعاد عن سياسات البنك الدولي التي لاتتوافق مع القارة الافريقية

ومن جانبه طالب الخبير الاقتصادي وممثل لجان المقاومة المشاركة في المؤتمر الاقتصاي د. حسام اسماعيل ، طالب بالشفافية في ارساء العطاءات منوها الى ان هناك شركات كبرى في مجال الاستيراد والتصدير ويجب الا نختار شركة واحدة وان يتم الاختيار حسب العطاءات في استيراد السلع الاستراتيجية وطالب الخبراء بضخ عائدات الشركات و المؤسسات العسكرية و الأمنية في الموازنة العامة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )