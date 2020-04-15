دفعة ثانية من المساعدات الصينية للسودان

وصلت صباح اليوم على متن طائرة شحن اثيوبية الدفعة الثانية من المواد الطبية المقدمة كدعم من مؤسسة (جاك ما) للسودان لمواجهة جائحة فيروس (كرونا) المستجد.

وأكد السفير الصيني (ما شين مين) بحسب سونا لدى استقباله الطائرة، أن الشعوب تواجه عدوا مشتركا وهو (كوفيد 19)، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي في المجال الصحي لمكافحة الوباء واحتوائه وذلك لتعزيز السياسات الدولية وتقوية الإجراءات التنسيقية للسيطرة على الوباء.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز أن الدعم الطبي المقدم من مؤسسة جاك ما، لمواجهة الجائحة، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشعبين الصديقين في هذا الوقت والكل يعلم أن الدول أوقفت تصدير هذه المنتجات مما يعد دليلا واضحا على أن الصين هي شريك استراتيجي وقت الشدة ونأمل في استمرار مثل هذه الشراكات حتى بعد انحسارالجائحة.

Advertisements

وقال ممثل وزارة الصحة دكتورعماد أبو ريد: “اليوم تلقينا الشحنة الثانية من العون الصيني الممثل في مؤسسة جاك ما، وتتمثل في أشياء ضرورية نحن بحاجة إليها ومعينات فحص كاملة ووسائل حماية صحية وملابس واقية، مما يعطي الفرصة لزيادة المقدرات التشخيصية، كما تعد داعما لفرق الاستجابة السريعة، تحتوي على عدد مقدر من المعينات الطبية والتي يحتاجها الكادر الطبي وتتمثل في معدات لأخذ ونقل العينات المعملية (أطقم فحص معملي) بالإضافة لوسائل الحماية الشخصية وملابس واقية للكوادر المعالجة، وكمامات وقفازات طبية، بالإضافة لأجهزة تنفس صناعي وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وأشار أبوريد الى أن المعينات ستوزع بالتركيز على الولايات المتأثرة بالوباء حاليا، مثمنا دور الصين في وقفتها الداعمة في مواجهة (كورونا) يذكر أن حالات الإصابة بالمرض في السودان بلغت 32حالة و5 وفيات وما يفوق 270حالة اشتباه، وأعلنت البلاد الحظر الكلي لمدة 3أسابيع ابتداء من السبت المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )