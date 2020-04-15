مؤسسة “المستقبل” تشرع في مقاضاة المريخ

شرعت مؤسسة “المستقبل للتسويق الرياضي” برفع قضية في نادي المريخ مطالبة بالحقوق المالية الخاصة بالأندية ولاعبين قامت الشركة مع شركاء لها، بتسويقهم لنادي المريخ في أوقات متفرقة.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة (عبد الحي أدومو) بحسب صوت الامة أن قيمة المبالغ التي سيضطر المريخ لدفعها في القريب العاجل قد تصل (لمائة ألف دولار) مع غرامات التأخير لدى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث إن إجمالي المبلغ يصل إلى “٧١ ألف دولار أمريكي”.

وتتمثل المبالغ المطلوبة في كل من المدافع البرازيلي (وولتر فينتورا) الذي وقّع عقداً في صيف ٢٠١٨ لموسم واحد بقيمة “٢٤ ألف دولار” لم يستلم منها شيئاً على حد زعم الموريتاني، مبيناً إرفاق المبلغ في الشكوى أيضاً بتأكيد من وكيله اللبناني (صلّاح حدّاد).

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وما يزال نادي (الجمارك) النيجري ينتظر مبلغ “١٠ آلاف دولار متبقي من (١٥ ألف دولار قيمة إطلاق سراح لاعبه (رحمان ماماني)، حيث تم إرسال ما قيمته (٥ آلاف دولار) للنادي سابقاً.

هذا إلى جانب أتعاب التسويق البالغة (٢ الف دولار) باسم رئيس مجلس إدارة المستقبل بجانب التوغولي (دونو كوكو) الذي كسب قضيته على المريخ مؤخراً، يحتاج ناديه لما قيمته “٥ آلاف دولار” متبقي قيمة إطلاق سراحه إضافة لـ”٢٥ ألف دولار” متبقي مستحقات نادي “الجيش” النيجري بخصوص لاعبه (مجيد سومانا).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )